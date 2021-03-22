الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسنظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عبر الاتصال المرئي , الاجتماع السادس لفريق العمل المكلف بوضع خطة مستقبلية لعمل لجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، ، بمشاركة ممثلي دول المجلس من وزارات التربية والتعليم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج.وجرى خلال الاجتماع استعراض مسودة خطة العمل المستقبلية للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، ومناقشة الملاحظات والمقترحات بشأنها، تمهيداً لإعداد النسخة النهائية لها.// انتهى //16:26ت م0155