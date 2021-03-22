عام / عقد اجتماع فريق وضع خطة مستقبلية لعمل لجنة وزراء التربية بدول الخليج
الاثنين 1442/8/9 هـ الموافق 2021/03/22 م واس
الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس
نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عبر الاتصال المرئي , الاجتماع السادس لفريق العمل المكلف بوضع خطة مستقبلية لعمل لجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، ، بمشاركة ممثلي دول المجلس من وزارات التربية والتعليم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مسودة خطة العمل المستقبلية للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، ومناقشة الملاحظات والمقترحات بشأنها، تمهيداً لإعداد النسخة النهائية لها.
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16:26ت م
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