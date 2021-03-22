الاحساء 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، المهندس عصام بن عبداللطيف الملا بمناسبة تكليفه أمينًا للمحافظة ، والمهندس فؤاد بن خالد الملحم بمناسبة تكليفه مستشارًا بمكتب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.وأكد سموه أهمية مواصلة الجهود لخدمة المحافظة وتنميتها في مجالات القطاع البلدي كافة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.من جهته أكد المهندس الملا، مواصلة المسيرة التطويرية والتنموية للخدمات البلدية بمدن وبلدات وهجر الأحساء وصولًا إلى تقديم خدمة أمثل لأهالي المحافظة .// انتهى //16:26ت م0156