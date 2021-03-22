الطائف 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسدشن معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني حفل مهرجان الورد السادس عشر 1442 هـ تحت شعار"ورد الطائف يجمعنا".وتجول معاليه في معرض الورد الطائفي المصاحب الذي اشتمل على أركان وأكشاك للمزارع المشاركه في المهرجان.ثم كرم ممصممة شعار مهرجان الورد الـ16 من كلية التصاميم بجامعة الطائف الطالبة وريف آل حميدان.وأشارت مشرفة مركز تاريخ الطائف الدكتورة لطيفة العدواني إلى أن فعاليات مهرجان الورد الطائفي أكسبت مزارعي الورد وصقلت خبراتهم في هذا الخصوص لتطوير منتجهم وتحسينه عاما تلو آخر, كاشفة عن جائزة أفضل دراسة تاريخية وابتكار لدعم استمرار صناعة الورد الطائفي مقدمة من دارة الملك عبدالعزيز، بإشراف مركز تاريخ الطائف بجامعة الطائف وبصفة سنوية، تزامنا مع مهرجان الورد الطائفي.ثم توالت فقرات الحفل بعروض لأفلام وثائقية للورد الطائفي، وأوبريت عن الورد الطائفي.// انتهى //16:28ت م0157