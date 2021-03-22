الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسوقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم , مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تهدف إلى تطوير الأعمال في الجهتين، والاستفادة من الخبرات في مجالات الزكاة والضريبة، والتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وكذلك الربط الإلكتروني بين الجهتين، إضافةً إلى التعاون في المبادرات والمشاريع المشتركة ذات الصلة.ومثل الهيئة في هذا التوقيع معالي محافظها المهندس سهيل بن محمد أبانمي، فيما مثل الوزارة معالي نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي.وتتضمن المذكرة قيام الهيئة العامة للزكاة والدخل بالاستفادة من مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة للتشجير على مستوى المملكة، لتشجير منشآتها والقطاعات التابعة لها في مناطق المملكة.// انتهى //16:28ت م0158