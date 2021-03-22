عام / انطلاق برنامج التدريب المجتمعي " أُتقن " بمرحلته السادسة بتبوك
الاثنين 1442/8/9 هـ الموافق 2021/03/22 م واس
تبوك 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس
انطلق بإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك , برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" في مرحلته السادسة الذي يهدف لتدريب وتأهيل أفراد المجتمع.
وأشار مدير التدريب التقني بالمنطقة المهندس فهد المطيري إلى أن البرامج التدريبية شملت 6 تخصصات للشباب والفتيات وهي: الأمن السيبراني، وإدارة الفعاليات والمناسبات، والحوسبة السحابية و"إنترنت الأشياء"، والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية وضريبة القيمة المضافة.
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16:30ت م
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