شقراء 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسأطلق رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، اليوم ، حملة "جامعتنا الخضراء"، وذلك في مستهل فعاليات أسبوع البيئة الذي تحييه الجامعة بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا"، وتهدف الحملة لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة وزيادة المسطحات الخضراء في كافة منشآت الجامعة.وبدأت فعاليات أسبوع البيئة في مقر المدينة الجامعية بشقراء، بغرس الشتلة الأولى والتي شارك في زراعتها رئيس الجامعة والعديد من منسوبي الجامعة ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء المهندس هليل الكرشمي .وتأتي مشاركة جامعة شقراء في أسبوع البيئة، ضمن دورها بالتوعية البيئية وكذلك دورها في المشاركة المجتمعية بزراعة الأشجار للمحافظة على الهواء النقي من التلوث وجعل الجامعة بيئة خضراء، ولرفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة والتي تعد من أفضل السبل لمواجهة التلوث.// انتهى //16:30ت م0160