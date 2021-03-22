أملج 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسانطلقت اليوم، حملة لتنظيف الشواطئ في محافظة أملج تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا" بشاطئ النصبة بالمحافظة، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة.وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع والقطاعات المختلفة ورفع حس المسؤولية لتصحيح السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة ، إضافة إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها .// انتهى //16:34ت م0161