الرياض 9 شعبان 1442 الموافق 22 مارس 2021 واسدشّنت عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم عيادة افتراضية أسبوعية للاستشارات الصحية، بالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية، وذلك ضمن الجهود القائمة في الجامعة للتوعية بالأمراض المزمنة وتشجع منسوبي الجامعة لتبني نمط حياة صحي.وافتتحت العيادة لمواكبة احتياجات الطالبات خلال جائحة كورونا، ولتعزيز الوعي الصحي بداء السكري، وتوفير الدعم التوعوي والمعنوي لطالبات ومنسوبات الجامعة المصابات بالسكري.وتركز الجلسات الاستشارية على التعريف بسُبل الوقاية من الإصابة بداء السكري، ودور نمط الحياة الصحي في تقليل احتمالية الإصابة، ونشر التوعية من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة، والإجابة على استفسارات طالبات ومنسوبات الجامعة.وتستضيف العيادة أسبوعيًا استشاري وأستاذ مشارك الغدد الصماء والسكر وأمراض الغدة الدرقية في مدينة الملك فهد الطبية، وعضو جمعية السكري السعودية الخيرية، الدكتور ناجي جميل الجهني؛ لاستقبال الاستشارات والإجابة عن الاستفسارات.// انتهى //16:36ت م0162