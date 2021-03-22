أبها 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسشرعت الإدارات التعليمية في منطقة عسير في تنفيذ مبادرة " لنبقى مع الكبار" التي وجه سمو أمير المنطقة بتنفيذها لتعزيز القيم الأخلاقية والإخلاص في العمل .وأوضح مدير تعليم المنطقة سعد الجوني أن المبادرة تستهدف أكثر من 400 ألف طالب وطالبة يدرسون في 4 آلاف مدرسة، و70 ألف معلم ومعلمة و30 ألف إداري وإدارية، مشيرا إلى أنه تم إقرار 12 برنامجا لتنفيذ قيم المبادرة ومن أبرزها التحلي بالصفات الإسلامية والإتقان في العمل والاتصاف بالوسطية والتسامح، والمحافظة على الذوق العام، والاهتمام بالمعالم الأثرية، والمحافظة على البيئة وممارسة الرياضة باستمرار، والاتصاف بالإيجابية والتفاؤل، وتنمية مهارات المسؤولية الاجتماعية.وخصص تعليم عسير 70 ألف ريال جوائز مالية لمسابقة المبادرة، لتحفيز الطلاب والطالبات على المشاركة وإبراز مواهبهم.// انتهى //16:37ت م0163