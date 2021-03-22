الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسعقدت اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية اجتماعها الرابع، اليوم ، - عبر الاتصال المرئي -، بمشاركة مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.واستكملت اللجنة دراسة عددا من الموضوعات من أهمها، الحوار البرلماني بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي حول "ترشيد ونقل الطاقة" وفقاً لمرئيات مجالس الدول الأعضاء بشأنه، واتخذت اللجنة التوصية المناسبة تجاه هذا الموضوع.// انتهى //20:58ت م0241