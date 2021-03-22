الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسرحب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل متضمنا وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.ودعا المركز في بيان صادر عنه اليوم الأطراف اليمنية للتجاوب مع المبادرة بشكل إيجابي للتغلب على الوضع السياسي والإنساني الراهن وتغليب مصالح الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لعودة الحياة الطبيعية في المحافظات اليمنية كافة.كما دعا المركز المجتمع الدولي لتبني ودعم المبادرة لإنقاذ اليمن ولرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني للانخراط في العملية السلمية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.وثمّن مركز الملك سلمان للإغاثة دور وجهود المملكة لدعم أمن اليمن واستقراره و الدعم الكبير للعمل الإنساني والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.// انتهى //21:21ت م0244