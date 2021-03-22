سياسي / مجلس التعاون والمملكة المتحدة يبحثان الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين
الاثنين 1442/8/9 هـ الموافق 2021/03/22 م واس
الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس
اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، اليوم , مع وفد من السفارة البريطانية لدى المملكة العربية السعودية، برفقة مديرة المجلس الثقافي البريطاني إيلي ماكلين , وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون التعليمي والثقافي والتواصل بين الشعوب ، وذلك في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.
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21:21ت م
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