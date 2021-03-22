الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسأصدرت الهيئة العامة للترفيه 91 شهادة اعتماد للمنشآت المتخصصة في تنظيم وإدارة الحشود في الأنشطة الترفيهية، وذلك بعد التأكد من استيفائها الشروط التنظيمية والقانونية التي وضعتها الهيئة، والتحقق من مدى كفاءتها المهنية وقدرتها الفنية على إدارة الحشود خلال الأنشطة الترفيهية.وتأتي هذه الخطوة بناءً على الدور التنظيمي والتشريعي الذي تتولاه الهيئة في قطاع الترفيه،الذي تحرص من خلاله على تأمين أعلى مستوى من الجودة والتميّز لجميع الفعاليات والأنشطة التي يغطيها القطاع،عبر منح التراخيص للمنشآت المتخصصة التي تملك خبرة عريقة في هذا المجال، بدءاً من التخطيط، مروراً بالمرافق التي ستحتضن الأنشطة الترفيهية ومعايير الوقاية والسلامة التي تمتلكها، وصولاً إلى إدارة الحشود، وتنظيم حركة الزوّار وتوجيههم ومساعدتهم، إضافة إلى عمليات الإخلاء والطوارئ ومعالجة الأزمات، وكذلك وضع الخطط الأمنية وتنسيقها داخل الفعاليات أو المرافق الترفيهية بالتعاون مع الجهات الأمنية.ويُؤكد إصدار الهيئة لشهادات اعتماد تنظيم وإدارة الحشود حرصها المستمر على رفع كفاءة وجودة إدارة الفعاليات الترفيهية، وضمان تنفيذها وسط أجواءٍ آمنة ومريحة، عبر تسهيل إجراءات الدخول والخروج للزوّار، وإضفاء الطمأنينة لهم في ظل الواقع الجديد الذي فرضه انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19)؛ حيث تزداد أهمية وجود هكذا منشآت متخصصة لتوفير بيئة ترفيهية صحية تلتزم بأعلى معايير الوقاية والسلامة.وفي المقابل، يسهم هذا النوع من الأنشطة، في خلق فرص استثمارية جديدة وتوليد المزيد من الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى تعزيز إسهام قطاع الترفيه في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعميق خبرة المملكة وتجربتها الرائدة في إدارة الحشود الضخمة التي طالما تميّزت بها على أكثر من صعيد.ويُعد تنظيم وإدارة الحشود من بين الأنشطة التي تضمنتها القائمة الاستثمارية التي وضعتها الهيئة في قطاع الترفيه بما يتوافق مع التصنيف العالمي للأنشطة (ISIC). وقد أصدرت الهيئة دليلاً للمستثمرين يوضح آلية طلب شهادة الاعتماد في إدارة الحشود من خلال "بوابة الترفيه"، والاشتراطات المطلوبة وفي مقدمتها أن يتضمن السجل التجاري نشاط «تنظيم وإدارة الحشود»، على أن يستغرق إصدار الشهادة ثلاثة أيام عمل تتم خلالها مراجعة الطلب والتأكد من استيفائه جميع الاشتراطات، ثم تُصدر الشهادة.تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للترفيه تقدم عدداً من التراخيص للخدمات المتخصصة؛ لتمكين المستثمرين من إصدار السجلات التجارية، وفقاً للقائمة التي حددتها الهيئة، وتتضمن ثمانية أنشطة هي: مدن الملاهي، مراكز الترفيه، مرافق الفعاليات الترفيهية، تنظيم الفعاليات الترفيهية، إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، تشغيل المرافق الترفيهية، تنظيم وإدارة الحشود، وحجز وبيع التذاكر للفعاليات الرياضية والترفيهية والمعارض والمؤتمرات، وبهدف التسهيل على المستثمرين، أصدرت «دليل المستثمر» ليكون بوصلة المعرفة الاستثمارية في قطاع الترفيه السعودي، إذ يتضمن تعريفاً بالأنشطة الاستثمارية في قطاع الترفيه بالمملكة والأطر اللازمة للاستثمار في هذا المجال.// انتهى //21:37ت م0250