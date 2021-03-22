واشنطن 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسأعربت الولايات المتحدة عن إدانتها بشدة للهجمات المدفعية التي يشنها نظام الأسد والغارات الجوية الروسية التي قتلت مدنيين في غرب حلب وإدلب يوم أمس.وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صحفي، إلى أن الغارات الجوية الروسية ضربت إدلب بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وتعريض الوصول إلى المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للخطر.وشدد برايس، على أنه يجب ألا يكون المدنيون بمن فيهم أفراد الخدمات الطبية والمرافق الطبية، هدفاً لعمل عسكري على الإطلاق، مؤكداً أنه يجب أن يتوقف هذا العنف مع وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.// انتهى //21:38ت م0252