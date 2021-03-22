الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسأقام ميدان فروسية الزلفي، سباقه الـ19 للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، على كأس وجوائز دعم إحدى الشركات وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط 1600متر، وجاءت نتائجه بحصول الخيال مهند النصار على المركز الأول في شوط الخيالة المتمرنين والمبتدئين (مفتوح).وفي الشوط الأول المخصص للحصن وأفراس (مبتدئة)، فاز بالمركز الأول الجواد "الكوكب الدري" لإسطبل أبناء عبدالرحمن الزنيدي، فيما جاءت نتيجة الشوط الثاني المخصص للحصن وأفراس (مفتوح 2018م) بفوز الجواد "لعيون غالي" لإسطبل مهنا آل شبر، بالمركز الأول ، وفاز الجواد "خير الأجواد" لإسطبل غازي الثبيتي بالشوط الثالث المخصص للحصن وأفراس (مفتوح)، ونال الجواد "مرباع" لإسطبل/ سويس كأس الشوط الرابع المخصص للحصن وأفراس (ثالثة ٣/١).// انتهى //21:39ت م0253