تبوك 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسفعلت أمانة منطقة تبوك اليوم، مبادرة "ظل" الهادفة لزيادة مساحة المسطحات الخضراء في المنتزهات العامة والحدائق، بمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والفرق التطوعية من الأمانة والتعليم وفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة.وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ أن الأمانة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتبني القضايا البيئية باستهداف زراعة 10.000 آلاف شجرة خلال عام 2021م, مضيفاً أنه جهزت حتى الآن 16 حديقة من أصل 52 حديقة بمدينة تبوك وستغذى بعدة أنواع من الأشجار منها "الأكاسيا ، النيم ، الجاكراند ، البونسيانا ، المورنقا ، الطلح ، اللبخ والسرو"، وأنواع أخرى من الزهور تُسقى وفق أحدث الوسائل والتقنيات في عملية الري لترشيد عملية استهلاك المياه, مثنياً على مشاركة أهالي الأحياء بهذه الفعاليات وحرصهم على توعية أبنائهم وبناتهم بأهمية غرس الأشجار.بدوره أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس هزاع الرويلي أن مشاركة الفرع بهذه المبادرة تأتي بالتزامن مع تدشين فعاليات أسبوع البيئة لهذا العام، واستكمالاً لجهود الوزارة في توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، من خلال إقامة عدد من الأنشطة الميدانية في عدة مواقع بمدن ومحافظات المنطقة تشمل حملات لغرس الأشجار وتنظيف لشواطئ الشريط الساحلي بالمنطقة.// انتهى //21:39ت م0254