الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسانتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول اليوم في المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ومنتخب فلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال مدة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.واستهل لاعبو "الأخضر" المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19، والتي أظهرت سلامتهم ماعدا اللاعب عبدالله الحمدان، التي ظهرت نتيجته إيجابية، وعلى ضوء ذلك استُبعد .ميدانيًا، دشّن الأخضر اليوم تدريباته وسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الذي اجتمع باللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية، مؤكداً أهمية المرحلة الحالية ومتمنيًا لهم التوفيق في مواصلة تحقيق الأهداف.وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على " ملعب جامعة الملك سعو تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، التي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما اكتفى حارس المرمى أمين بخاري بتمارين استرجاعية برفقة الجهاز الطبي لشعوره بألم في منطقة الحوض أثر تعرضه للإصابة في مشاركته الأخيرة مع فريقه .// انتهى //22:37ت م0273