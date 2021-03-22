حائل 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل غداً الملتقى الأول للإبداع بالمنطقة ، الذي يستضيفه النادي الأدبي بحائل .وأكد رئيس النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل الدكتور نايف المهيلب أهمية هذا الملتقى ,ما يحتوي عليه من أبعاد ودلالات وتبعات إيجابية تظهر الموهبة وتعزز الابتكار، لتكون مظلة للإبداع في المنطقة ، مشيراً إلى أن الملتقى سيكون له أثر كبير على المشهد الإبداعي بالمنطقة ومحركاً للتنافس الإبداعي وإظهار مواهب الشباب والفتيات لخدمة المجتمع .// انتهى //23:09ت م0275