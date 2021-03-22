عدن 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة على كل ما قدمته وتقدمه لليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً, ووقوفها إلى جانب اليمن أمام المشروع الإيراني التدميري و التوسعي بالمنطقة.ورحبّت الوزارة بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل، وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق إستكهولم ودخول السفن بكل أنواعها مادامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن، على أن تودع الأموال إلى البنك المركزي، ودفع المرتبات منها على أساس قوائم 2014م، ودعم العودة للمشاورات السياسية، وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه الحكومة اليمنية مع كل نداءات السلام، وفي كل محطات التفاوض، حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.وفي بيان للخارجية اليمنية نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// قالت الوزارة " نذّكر بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة، وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء، ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين ".وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي.وأضافت وزارة الخارجية اليمنية "تدرك الحكومة اليمنية تماماً أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب، التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، وتؤكد أنها ستظل كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن ".// انتهى //23:12ت م0277