حفر الباطن 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسانطلقت فعاليات معرض ثقافة العمل المهني، الذي ينظمه المعهد الصناعي الثانوي للبنين والكلية التقنية للبنات بمحافظة حفر الباطن، ويستمر المعرض ثلاثة أسابيع بمجمع المكان مول.ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة العمل المهني لدى المجتمع وأهميته، وكذلك التعريف بدور المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في العمل المهني ومنشآتها وبرامجها والخدمات والمبادرات التي تقدمها، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعريف الخريجين وأولياء الأمور بالتخصصات والبرامج المقدمة بكل من الكلية التقنية للبنات، والمعهد الصناعي للبنين بحفر الباطن .// انتهى//23:50ت م0282