حائل 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسدشّن معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم خدمة تقديم لقاحات كورونا في العيادات الجامعية .واستمع معاليه إلى شرح مفصّل عن الخدمات المقدمة في المركز للمستفيدين، ومتطلبات وآلية التسجيل للحصول على لقاح كورونا .وأفاد معاليه أن هذه الخدمة متاحة لمنسوبي الجامعة والطلاب وذويهم في البداية, ثم ستكون متاحة لشرائح المجتمع كافة, لافتًا النظر إلى أن ذلك يأتي ضمن مجالات العمل التعاوني والتكاملي بين الجامعة والجهود التي تقوم بها وزارة الصحة .// انتهى //23:57ت م0284