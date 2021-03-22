إسلام آباد 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسرحبت باكستان بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.وعدّت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي المبادرة بأنها خارطة طريق شاملة لإنهاء الأزمة اليمنية, مؤكدة دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة في جهودها.وحث البيان الأطراف اليمنية على الانخراط في حوار هادف لإنهاء الأعمال العدائية من أجل إنقاذ حياة الآلاف من الأبرياء وضمان السلام والاستقرار الإقليميين.// انتهى //23:57ت م0286