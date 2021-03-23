الخرطوم 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واستلقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اتصالاً هاتفياً أمس، من مفوضة الشراكة الدولية بالاتحاد الأوروبي جوتا أوربلانين.وتناول الجانبان خلال الاتصال مبادرة السودان لتوسيع أدوار المراقبين بمفاوضات سد النهضة، حيث تصبح الوساطة رباعية تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الاتحاد الأفريقي.// انتهى //00:37ت م0003