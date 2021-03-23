سياسي / رئيس الوزراء السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من مفوضة الشراكة الدولية في الاتحاد الأوروبي
الثلاثاء 1442/8/10 هـ الموافق 2021/03/23 م واس
الخرطوم 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس
تلقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اتصالاً هاتفياً أمس، من مفوضة الشراكة الدولية بالاتحاد الأوروبي جوتا أوربلانين.
وتناول الجانبان خلال الاتصال مبادرة السودان لتوسيع أدوار المراقبين بمفاوضات سد النهضة، حيث تصبح الوساطة رباعية تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الاتحاد الأفريقي.
// انتهى //
00:37ت م
0003