واشنطن 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسأجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي برايان ديس اجتماعاً افتراضياً أمس، مع السفراء والممثلين الدائمين من البلدان والأقاليم الجزرية في منطقة البحر الكاريبي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.وناقش الاجتماع تحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في تعزيز علاقات في جميع المجالات، بما في ذلك مبادرة ضم اقتصادات الجزر الصغيرة في إطار تعاون اقتصادي جديد مصمم لتعزيز تعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والاستجابة لأزمة المناخ وتعزيز المصالح المشتركة طويلة الأجل.// انتهى //00:39ت م0004