نيويورك 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه، بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتزامها مع الحكومة اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار في اليمن.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بشأن الوضع في اليمن.وأكد غوتيريش خلال الاتصال، دعمه لمبادرة المملكة والتوصل إلى حلّ سياسي شامل، مفيداً أن هذه المبادرة تتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة وجهودها في هذا الجانب.// انتهى //00:46ت م0005