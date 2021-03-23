لندن 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسأدانت المملكة المتحدة الاعتداء المروع الذي وقع أمس على مشفى ا‎لأتارب في حلب سوريا.وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي في تصريح له إن هذا القتل العشوائي وسفك الدماء الوحشي يجب أن يتوقف الآن، ويجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة.وأضاف كليفرلي أن المستشفيات والمدنيين وموظفي الإغاثة ‎ليسوا أهدافاً.// انتهى //00:48ت م0006