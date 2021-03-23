لندن 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالًا هاتفيًّا أمس بالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.وناقش الجانبان خلال الاتصال الدور المهم الذي يجب أن يلعبه الناتو في معالجة تغير المناخ، ومواجهة التهديدات الأمنية، ودعم السلام الشامل, كما اطلع الجانبان على نتائج قضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية التي أجرتها حكومة المملكة المتحدة مؤخراً.// انتهى //00:50ت م0007