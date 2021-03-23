واشنطن 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة الرئيس جو بايدن أمس مبادرة "اقتصادات الجزر الصغيرة والأقل عدداً من السكان" التي تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والبلدان والأقاليم الجزرية في منطقة البحر الكاريبي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.وقال البيت الأبيض في بيان: إن المبادرة تعمل على إعطاء حكومة الولايات المتحدة الأولوية للتعاون مع هذه الاقتصادات لمواجهة التحديات الاقتصادية لكوفيد-19، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، والاستجابة لأزمة المناخ، وتعزيز المصالح المشتركة طويلة الأجل.ورحب البيان بفرص الشراكة مع هذه الاقتصادات لتحقيق أهداف مهمة طويلة الأجل، بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والإقليمية، وتعزيز التعاون داخل المنظمات الدولية.// انتهى //01:26ت م0009