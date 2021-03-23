عام / انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمحافظ ضباء
الثلاثاء 1442/8/10 هـ الموافق 2021/03/23 م واس
تبوك 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس
انطلقت بمحافظة ضباء اليوم, فعاليات أنشطة أسبوع البيئة، في الكورنيش الجنوبي بمدينة ضباء .
وتهدف الفعاليات إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وجودة الحياة ، وتضمنت الفعاليات زراعة شتلات ، وتقديم النصح المجتمع بأهمية الوعي والتكاتف في المحافظة على البيئة من خلال الممارسات الصحيحة ، وعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، والمحافظة على نظافة الشواطئ والأماكن العامة والمتنزهات.
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