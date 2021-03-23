تبوك 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسانطلقت بمحافظة ضباء اليوم, فعاليات أنشطة أسبوع البيئة، في الكورنيش الجنوبي بمدينة ضباء .وتهدف الفعاليات إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وجودة الحياة ، وتضمنت الفعاليات زراعة شتلات ، وتقديم النصح المجتمع بأهمية الوعي والتكاتف في المحافظة على البيئة من خلال الممارسات الصحيحة ، وعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، والمحافظة على نظافة الشواطئ والأماكن العامة والمتنزهات.// انتهى //01:26ت م0010