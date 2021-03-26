الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عبد الحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.وقال الملك المفدى:" يطيب لنا بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية / مجيب الرحمن – رحمه الله -، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".// انتهى //01:39ت م0013