الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.وقال الملك المفدى:" بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية / مجيب الرحمن – رحمه الله -، يطيب لنا أن نعبر لدولتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة التاريخية لجمهورية بنجلاديش الشعبية.وإننا إذ نشيد بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنجلاديش الشعبية، فإننا نؤكد لدولتكم حرصنا على تعزيز هذه العلاقات على كافة الأصعدة.وفي الختام ندعو الله العلي القدير لدولتكم بدوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //01:39ت م0014