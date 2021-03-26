الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عبد الحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.وقال سمو ولي العهد:" يسرني بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية / مجيب الرحمن – رحمه الله -، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".// انتهى //01:39ت م0015