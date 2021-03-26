الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.وقال سمو ولي العهد:" بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية / مجيب الرحمن – رحمه الله -، يسرنا أن نبعث لدولتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة التاريخية لجمهورية بنجلاديش الشعبية.كما يسرنا أن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا على كافة الأصعدة، ومؤكدين لدولتكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة المملكة العربية السعودية وجمهورية بنجلاديش الشعبية.وفي الختام نتمنى من الله عز وجل لدولتكم دوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //01:40ت م0016