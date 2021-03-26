الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسأدانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداءات المتكررة التي تعرضت له الأعيان المدنية في المملكة أمس بطائرات مسيرة بما في ذلك محطة الإمدادات البترولية في منطقة ‎جازان.وأكدت على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن الأعمال الإرهابية والتخريبية الآثمة التي تكرر إرتكابها ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة تستهدف الأمن والإقتصاد العالمي، مشدداً على اتخاذ موقف حازم وجاد من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومن يقف خلفها ومن يساندها.// انتهى //01:46ت م0017