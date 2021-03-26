الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واستعادل منتخب أسكتلندا مع ضيفه منتخب النمسا بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.وتقدم المنتخب النمساوي عن طريق ساسا كالادزيتش في الدقيقة 55، قبل أن يسجل جرانت هانلي هدف التعادل للمنتخب الأسكتلندي في الدقيقة 71، وفي الدقيقة 80، عاد كالادزيتش ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب النمسا، قبل أن يدرك جون ماكجين التعادل للمنتخب الأسكتلندي في الدقيقة 85.وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل منتخب جزر فارو مع مضيفه منتخب مولدوفا 1-1، وتقدم منتخب مولدوفا عن طريق نيكولاسكو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل مينهراد أولسن هدف التعادل لجزر فارو في الدقيقة 83.فيما استهل المنتخب الإيطالي مشواره في التصفيات ، بالفوز على ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية 2-0، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة .وسجل للمنتخب الإيطالي كل من دومينيكو بيراردي وتشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 14، 38.وبهذا الفوز حصد المنتخب الإيطالي، أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب سويسرا.// انتهى //03:33ت م0022