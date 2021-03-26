طرابلس 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسالتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بالعاصمة الليبية طرابلس، بوزراء خارجية كلاً من فرنسا جان ايف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا لويجي دي مايو.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك وسبل عودة الشركات الأوروبية لاستكمال مشاريعها المتوقفة في ليبيا، وكذلك عودة شركات الطيران من وإلى ليبيا، بالإضافة إلى تعزيز وجودهم الدبلوماسي في طرابلس، ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.// انتهى //15:07ت م0063