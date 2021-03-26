تونس 13 شعبان 1442هـ هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسأصدر اتحاد إذاعات الدول العربية العدد الجديد من مجلته الفصلية " مجلة الإذاعات العربية " التي تقدم لمحة عامة على مستجدات الإعلام السمعي البصري في الدول العربية وتطوره من خلال مجموعة من التقارير البحثية والمقالات، مع استعراض مختلف نشاطات الاتحاد واللجان التابعة له خلال تلك الفترة .وتحدث المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان في افتتاحية هذا العدد عن نشاطات الاتحاد واستمرارها في ظل جائحة كورونا ومن أهمها انعقاد الدورة الأربعين للجمعية العامة بداية السنة والتي عقدت عبر تقنية التواصل المرئي .وشدد عبد الرحيم سليمان أن هذه الدورة كانت مناسبة لتعميق النظر في أبرز ملامح خطة الاتحاد لعام 2021، ورسم توجّهاته المستقبلية مع وضع الإستراتيجيات الملائمة التي تفرضها طبيعة الأوضاع المستجّدة، وهو ما سمح بتنفيذ الجزء الأوفر من الأنشطة والفعاليات المقرّرة للعام المنقضي.وتضمن هذا العدد دراستين مهمتين، اهتمت الأولى بموضوع "جهود الإعلام العربي في التعامل مع جائحة كورونا " وقد رصدت تأثيرات الأزمة الوبائية على أنظمة العمل والإنتاج والأخبار في هيئات الإذاعة والتلفزيون العربية، والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها من خلال وضع خطط تحرّك في سبيل تجاوز تداعيات الأزمة ووضع برامج مستقبلية فعّالة يمكن اعتمادها في زمن الأزمات، فيما تمحورت الدراسة الثانية حول "تصوّر جديد لآلية عقد الاجتماعات والتدريب".وبرز في هذا العدد مجموعة من المقالات ذات العلاقة بالإعلام السمعي البصري والتكنولوجيات الحديثة في المجال ومن بينها " منصّات التواصل الاجتماعي وتداعيات جائحة كورونا في البيئة العربية بين التوعية بالمخاطر والتحديات وتسهيل انتشار الشائعات والنظام القانوني لمعالجة الأخبار الزائفة في العالم العربي والمستجدات في تكنولوجيا الاتصال مع تقديم قراءة في أزمة السمعي البصري في تونس".كما تضمن العدد ملفاً عن " الإعلام والإرهاب " والذي تحدث عن الحركات الإرهابية وعن دوافع تعرض واستخدام الجماعات المتطرفة للفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي .// انتهى //15:14ت م0065