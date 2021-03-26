تعز 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 53 طنا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 1,500 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا.يأتي المشروع في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم؛ جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.// انتهى //15:40ت م0067