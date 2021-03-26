القاهرة 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسلقي 32 شخصًا مصرعهم وأصيب 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج في مصر.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد، في بيان اليوم، أنه فور وقوع الحادث تم إرسال 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء، مشيرا إلى أنه جاري متابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.// انتهى //15:40ت م0068