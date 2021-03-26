جدة 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه مدينة (نجران)، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية, وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره.وجدد معاليه في بيان اليوم, التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.// انتهى //15:41ت م0069