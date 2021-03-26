القدس المحتلة 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسأدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وسط إجراءات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية على أبواب الأقصى.ونقلت مصادر محلية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 23 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال انتشرت على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، خاصة في منطقة باب العامود.// انتهى //15:55ت م0073