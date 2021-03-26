الرياض 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسانطلقت مساء اليوم بطولتا المنطقة الغربية والجنوبية للسباحة لجميع الفئات السنية على مسبح وزارة الرياضة في الصالة الخضراء بجدة، بتنظيم الاتحاد السعودي للسباحة وتستمر لمدة يومين.ويشارك في البطولة 27 نادياً من المنطقتين الغربية والجنوبية يمثلهم 340 لاعباً فيما يقود البطولة 25 حكماً.وفي المنطقة الشرقية انطلقت بطولة أندية الأحساء للسباحة لجميع الفئات السنية وتستمر لمدة يومين على مسبح نادي هجر، بمشاركة 6 أندية و136 لاعباً ويقودها 21 حكماً .وأكد المدير التنفيذي للاتحاد قاسم الزهير أن البطولة تهدف إلى رفع المستوى الفني للأندية واختيار السباحين المميزين وضمهم إلى مراكز الموهبة ومنتخب السباحة لجميع الأعمار السنية .وإعطاء فرصة للاعبين للمشاركة والاحتكاك وتحطيم أرقامهم الشخصية في مختلف السباقات، والتأهل لبطولة المملكة والبطولة تندرج تحت إستراتيجية دعم الأندية .// انتهى //23:40ت م0142