تونس 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسجدّدت تونس مواقفها الثابتة والداعمة للتسوية السلمية للنزاع في ليبيا، بملكية وقيادة ليبية، معربة عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الليبي في مساعيه لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار وإرساء دعائم دولة القانون.وجاء في بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم، إن بعثة تونس الدائمة بالأمم المتحدة بنيويورك، أكدت خلال اجتماع انعقد أمس الأول أهميّة التزام كافة الأطراف بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في الموعد المحدّد لها في 24 ديسمبر 2021 لضمان المرور من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة المؤسسات الدائمة، مؤكدة على أهميّة دعم مجلس الأمن لتقدّم مسار التسوية في ليبيا، بما يضمن بلوغ الاستحقاق الانتخابي في أحسن الظروف.// انتهى //23:46ت م0143