سكاكا 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسنظم الاتحاد السعودي البطولة الخامسة لدوري الدراجة الممتازة كبار شباب، في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف لمسافات 50 كم و 60 كم، التي تستمر حتى الغد.واختتمت اليوم فئة الشباب منافساتها بمسافة 50 كم، واحتل نادي السلام المركز الأول يليه نادي الاتفاق ثم نادي الفتح.وتوج مدير مكتب وزارة الرياضة بالجوف مريح بن مصلح المريح الفائزين بالمراكز الأولى.وينتظر أن تقام غداً منافسات الكبار لمسافة 60 بمشاركة أندية " النصر، الهلال، الاتفاق، السلام، الفتح، أُحد، الجندل، الرائد، التعاون، التهامي، الوحدة، الباطن، العدالة، الشباب".وقدم المريح شكره لفرع الهلال الأحمر، والمرور، وقوة أمن الطرق، وفريق دراجتي الجوف، وفريق الشويحطية التطوعي لمشاركتهم ذات الإسهام في نجاح تنظيم البطولة.// انتهى //23:47ت م0145