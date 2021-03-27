لندن 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسأدانت بريطانيا بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المملكة.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان له أمس، إنه يدين الهجمات الأخيرة التي قام بها الحوثيون بعد أيامٍ من دعوة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار.وأضاف راب أن هذه الهجمات تهدد فرص السلام، ويجب على جميع الأطراف المشاركة وبشكل عاجل في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة.//انتهى//00:21ت م0005