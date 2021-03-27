تونس 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واستلقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أمس مكالمة هاتفية من وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا عقب تولي الحكومة الجديدة.وقال الوزير النمساوي وفق بيان لوزارة الخارجية الليبية: "إن التطورات في ليبيا مشجعة، وندعو إلى الاستقرار والتنمية في البلاد، مضيفا أن النمسا والاتحاد الأوروبي يدعمان الحكومة الجديدة".// انتهى //00:42ت م0007