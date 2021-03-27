نيويورك 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسقدم رئيس اللجنة الثالثة بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس الفريق الأممي العامل المعني بالرسائل المتعلقة بوضع المرأة محمد خشعان، خلال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة التقرير السنوي الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء على التجاوزات بشأن توفير الحماية والرعاية للنساء والأطفال والفتيات.وأعرب رئيس الفريق خشعان، عن تقديره وأعضاء الفريق لتعاون الحكومات التي قدمت ردودا أو ملاحظات توضيحية على الرسائل الواردة، وأقر بأهمية تلك الردود والملاحظات، عاداً هذا التعاون عاملا أساسيا لتمكين الفريق من الاضطلاع بمهامه على نحو فعال.// انتهى //05:43ت م0016