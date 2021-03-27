بكين 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبر الرئيسي أمس الجمعة.وقالت اللجنة في بيان إن 11 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت الحالة المحلية الوحيدة بإقليم جيانغشي. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90159 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.// انتهى //05:59ت م0017