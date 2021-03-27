عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1442/8/14 هـ الموافق 2021/03/27 م واس
المدينة المنورة 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا ، تبدأ من الساعة الـ ٨ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٤ مساء .
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