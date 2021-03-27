المدينة المنورة 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا ، تبدأ من الساعة الـ ٨ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٤ مساء .// انتهى //07:28ت م0022