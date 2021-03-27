القاهرة 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم حادث تصادم قطاري بسوهاج مما أسفر عن مقتل 32 شخص وإصابة 165 أخرين، وتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على محاسبة كل من تسبب في هذا الحادث الآليم .ورصدت في الإطار ذاته ردود الفعل العربية والدولية والمحلية تجاه الحادث، معربين عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لضحايا الحادث، وتضامنهم مع مصر وشعبها في هذا المصاب الأليم.وعرجت صحف السبت على إدانة مصر استمرار مليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية عَبْر الطائرات المُفخخة فضلاً عن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان بمقذوف، مؤكدة تضامنها ووقوفها حكومة وشعبًا مع المملكة في مواجهة هذه الأعمال الآثمة ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.ونشرت صحف القاهرة إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد موافقة إريتريا على سحب قواتها من منطقة إقليم تيجراي الحدودية المشتركة.وتطرقت إلى طرح السودان مسودة اتفاقية جديدة لحل الأزمة العالقة بين مصر والسودان من ناحية وأديس أبابا من ناحية أخرى تتضمن الحل الحاسم لإشكالية ملء وتشغيل سد النهضة وتقاسم مياه النيل ورؤية مستقبلية لمشاريع التنمية.وتابعت صحف مصر الوضع الصحي العالمي لفيروس كورونا، مشيرة إلى إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يشهد بداية الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا.// انتهى //09:59ت م0025